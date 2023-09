Scoreboard: Afghanistan vs Bangladesh

Afghanistan Innings: Rahmanullah Gurbaz lbw b Shoriful Islam 1 Ibrahim Zadranc Mushfiqur Rahim b Hasan Mahmud 75 Rahmat Shah b Taskin Ahmed 33 Hashmatullah Shahidi c Hasan Mahmud b Shoriful Islam 51 Najibullah Zadran b Mehidy Hasan Miraz 17 Mohammad Nabi c Afif Hossain b Taskin Ahmed 3 Gulbadin Naibb Shoriful Islam 15 Karim Janatrun out (Anamul) 1 Rashid Khanc Shakib b Taskin Ahmed 24 Mujeeb Ur Rahman hit wkt b Taskin Ahmed4 Fazalhaq Farooqi not out 1 Extras: (LB-3,W-17) 20 Total: (all out in 44.3 Overs) 245 Fall of wickets: 1-1, 2-79, 3-131, 4-193, 5-196, 6-212, 7-214, 8-221, 9-244, 10-245 . Bowling: Taskin Ahmed 8.3-0-44-4, Shoriful Islam 9-1-36-3, Hasan Mahmud 9-1-61-1, Shakib Al Hasan 8-0-44-0, Afif Hossain 1-0-6-0, Mehidy Hasan Miraz 8-0-41-1, Shamim Hossain 1-0-10-0.

