India Women Secure Dominant Win in 1st T20I Against Bangladesh Women

Scoreboard of the first T20I between India Women and Bangladesh Women here on Sunday.

India Women: Smriti Mandhana b Fariha Trisna 9 Shafali Verma c Murshida Khatun b Rabeya Khan 31 Yastika Bhatia c Murshida Khatun b Rabeya Khan 36 Harmanpreet Kaur lbw b Fahima Khatun 30 Richa Ghosh c Fahima Khatun b Marufa Akter 23 Sajeevan Sajana c Fariha Trisna b Rabeya Khan 11 Pooja Vastrakar c Fahima Khatun b Marufa Akter 4 Shreyanka Patil not out 1 Extras: Nil Total: (For 7 wkts, 20 overs) 145 Fall of wkts: 1-18, 2-61, 3-106, 4-108, 5-127, 6-144, 7-145.

Bowling: Marufa Akter 3-0-13-2, Sultana Khatun 3-0-26-0, Fariha Trisna 3-0-23-1, Nahida Akter 3-0-29-0, Rabeya Khan 4-0-23-3, Fahima Khatun 4-0-31-1.

Bangladesh Women: Dilara Akter lbw b Renuka Singh 4 Murshida Khatun lbw b Sharma 13 Sobhana Mostary b Renuka Singh 6 Nigar Sultana b Vastrakar 51 Fahima Khatun lbw b Vastrakar 1 Shorna Akter c Sajana b Yadav 11 Rabeya Khan c sub b Renuka Singh 2 Nahida Akter b Patil 9 Sultana Khatun not out 0 Marufa Akter not out 1 Extras: (NB-1, W-2) 3 Total: (For 8 wkts, 20 overs) 101 Fall of wkts: 1-4, 2-23, 3-29, 4-30, 5-62, 6-78, 7-99, 8-99.

Bowling: Renuka Singh 4-0-18-3, Pooja Vastrakar 4-0-25-2, Shreyanka Patil 4-0-24-1, Deepti Sharma 4-0-15-1, Radha Yadav 4-0-19-1.

