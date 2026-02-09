Left Menu

India's Energy Strategy: Diversification Amid Controversy

India's policy on crude oil procurement focuses on diversification to ensure energy stability amid U.S. claims of halting Russian imports. Foreign Secretary Vikram Misri emphasizes the importance of multiple sourcing for adequate availability and fair pricing, prioritizing national interests and consumer protection amid global market uncertainties.

India is steadfast in its approach to crude oil procurement, prioritizing diversified sourcing to ensure energy stability. This comes amid controversy over U.S. claims that India will halt Russian oil imports.

Foreign Secretary Vikram Misri reaffirmed that India's energy policy prioritizes national interests, consumer protection, and reliable energy access. He highlighted the importance of maintaining multiple supply sources for energy security and market stability.

Despite U.S. President Donald Trump's allegations, Misri emphasized that India's strategy is guided by the global market conditions. National interests and consumer needs remain central to India's decisions regarding energy imports.

