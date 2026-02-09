India's Energy Strategy: Diversifying Oil Sources Amid Global Uncertainties
India has reiterated its commitment to diversifying crude oil sources amidst global tensions, with national interests guiding its energy procurement policies. Despite US pressure to cease Russian oil imports, India's Foreign Secretary emphasizes supply stability, fair pricing, and consumer protection as primary considerations.
Amid tensions with Washington over claims that India will halt Russian oil imports, Foreign Secretary Vikram Misri reaffirmed India's commitment to diverse energy sourcing. National interests guide this strategy, ensuring stability and fair pricing.
During a press conference, Misri highlighted India's approach to energy procurement as driven by availability, cost-efficiency, and supply reliability. This comes in response to President Trump's tariff adjustments contingent on India's Russian oil intake.
Despite US claims, Misri stresses India's strategy to maintain varied sources, underscoring its importance as a global energy stabilizer. The focus remains on safeguarding consumer interests by preventing inflation linked to energy costs.
