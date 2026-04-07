Stability in the Storm: Caspian Pipeline Consortium's Resilience
Despite an alleged attack by Ukraine on its loading facilities, the Caspian Pipeline Consortium maintains stable oil shipments from Kazakhstan via the Black Sea. The incident reportedly involved damage to a mooring point and the ignition of four oil product reservoirs. Kazakhstan's deputy energy minister assures continuity in CPC exports.
Reports indicate that Ukraine targeted the maritime transshipment complex in Novorossiysk's port, impacting the Caspian Pipeline Consortium's operations. The attack allegedly set fire to four oil product reservoirs and damaged a mooring point, according to Russia's defense ministry.
Despite these claims, Kazakhstan's deputy energy minister Sungat Yesimkhanov reassured that the oil sector operates steadily. The CPC terminal, which manages 80% of Kazakhstan's crude exports, remains functional, underscoring its significance in regional energy transportation.