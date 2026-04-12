Australia Strengthens Ties with Asian Allies for Fuel Security

Australian Prime Minister Anthony Albanese is visiting Brunei and Malaysia to strengthen diplomatic ties and secure fuel supplies following Middle East disruptions. Albanese's Asia tour aims to reinforce Australia's energy security by collaborating with key partners to counter the impact of Iran's blockade of the Strait of Hormuz.

Devdiscourse News Desk | Sydney | Updated: 12-04-2026 18:00 IST | Created: 12-04-2026 18:00 IST
Australian Prime Minister Anthony Albanese is embarking on a crucial diplomatic mission to Brunei and Malaysia, seeking to bolster energy security after disruptions caused by the Middle East conflict. The visit underscores Australia's reliance on Asian allies to maintain its fuel supplies amid global uncertainties.

The Prime Minister is set to meet significant regional leaders, including Brunei's Sultan Hassanal Bolkiah and Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Simultaneously, Foreign Minister Penny Wong is engaging with her counterparts, highlighting the importance of these relationships in navigating current fuel supply challenges.

This tour comes in response to Iran's blockade of the Strait of Hormuz, impacting about a fifth of global oil and gas transit. Australia, dependent on imports for 80% of its fuel, faces rising prices and sporadic shortages. Albanese's previous tour to Singapore for energy cooperation further stresses Australia's proactive approach in ensuring fuel security.

(With inputs from agencies.)

