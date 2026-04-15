Revolutionizing Urban Energy: Mumbai's Landmark HVDC Transmission Link
Adani Energy Solutions Ltd has initiated a 1,000 MW HVDC transmission link between Kudus and Aarey, marking a significant advancement in urban energy infrastructure. This innovative project, featuring compact technology and increased capacity, strengthens Mumbai's grid resilience by enhancing electricity access and reducing dependency on local generation.
Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 15-04-2026 09:53 IST | Created: 15-04-2026 09:53 IST
Adani Energy Solutions Ltd (AESL) announced on Tuesday the operational launch of a groundbreaking 1,000 MW transmission link, a high-voltage direct current (HVDC) connection, spanning Kudus to Aarey.
The initiative by AESL's arm, Adani Electricity Mumbai Infrastructure Ltd (AEMIL), includes a 30-kilometer overhead and 50-kilometer underground corridor, prioritizing urban environmental constraints.
This infrastructure provides robust benefits, enabling Mumbai's grid to integrate more external electricity sources and renewable energy, thereby decreasing internal generation reliance and enhancing grid stability, resilience, and security.
