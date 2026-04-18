Ukraine's Drone Strikes Intensify Against Russian Oil Infrastructure
Ukrainian drones intensified strikes on Russia's oil infrastructure overnight, hitting key facilities including refineries in the Samara region and a Baltic Sea port. These actions, confirmed by Russian and Ukrainian officials, reflect Kyiv's strategy to target economic strongholds vital for Moscow's war finances.
In recent weeks, Ukrainian forces have increased raids on Russian oil depots, aiming at locations far from Ukraine's borders. A fire broke out in Vysotsk port in the Leningrad region but was extinguished. The strategic assaults have reportedly reduced Russia's oil shipments by 880,000 barrels daily.
Meanwhile, Ukrainian drone forces commander Robert Brovdi reported attacks on Novokuibyshevsk and Syzran refineries. He criticized the U.S. for renewing oil sanctions waivers. Separately, fires at Krasnodar region oil depots were declared extinguished, attributed to Ukrainian drone assaults.
