Ukraine's Drone Strikes Intensify Against Russian Oil Infrastructure

Ukrainian drones launched overnight attacks on Russia's oil facilities, including refineries and a Baltic Sea port. Kyiv has escalated strikes targeting Russia's oil revenue sources. Ukrainian forces confirmed attacks on sites in Samara and Leningrad regions. Russia's daily oil shipments reduced by 880,000 barrels.

Devdiscourse News Desk | Updated: 18-04-2026 15:59 IST | Created: 18-04-2026 15:59 IST
Ukraine's Drone Strikes Intensify Against Russian Oil Infrastructure
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Ukrainian drones intensified strikes on Russia's oil infrastructure overnight, hitting key facilities including refineries in the Samara region and a Baltic Sea port. These actions, confirmed by Russian and Ukrainian officials, reflect Kyiv's strategy to target economic strongholds vital for Moscow's war finances.

In recent weeks, Ukrainian forces have increased raids on Russian oil depots, aiming at locations far from Ukraine's borders. A fire broke out in Vysotsk port in the Leningrad region but was extinguished. The strategic assaults have reportedly reduced Russia's oil shipments by 880,000 barrels daily.

Meanwhile, Ukrainian drone forces commander Robert Brovdi reported attacks on Novokuibyshevsk and Syzran refineries. He criticized the U.S. for renewing oil sanctions waivers. Separately, fires at Krasnodar region oil depots were declared extinguished, attributed to Ukrainian drone assaults.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Germany Calls for UNSC Reform at Global Summit

Germany Calls for UNSC Reform at Global Summit

 Spain
2
Stalled U.S.-Iran Talks: A Framework of Understanding Needed

Stalled U.S.-Iran Talks: A Framework of Understanding Needed

 Global
3
Hamirpur Police Crack Counterfeit Currency Syndicate

Hamirpur Police Crack Counterfeit Currency Syndicate

 India
4
Gujarat Titans' Resurrection: Nehra's Impact & Strategic Wins Propel Team

Gujarat Titans' Resurrection: Nehra's Impact & Strategic Wins Propel Team

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Cultural sustainability acts as gatekeeper in AI-driven tourism decisions

Faculty embrace AI tools in STEM classrooms while warning of over-reliance risks

Governance mismatch threatens academic integrity in era of generative AI

High-accuracy AI models improve IoT threat detection

