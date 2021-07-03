BRIEF-Bharat Biotech Concludes Final Analysis For Covaxin Efficacy From Phase 3 Clinical Trials
* BHARAT BIOTECH CONCLUDES FINAL ANALYSISFOR COVAXIN® EFFICACY FROM PHASE 3 CLINICAL TRIALS
* BHARAT BIOTECH - EFFICACY ANALYSIS DEMONSTRATES COVAXIN TO BE 77.8% EFFECTIVE AGAINST SYMPTOMATIC COVID19 * BHARAT BIOTECH - EFFICACY ANALYSIS DEMONSTRATES COVAXIN TO BE 93.4% EFFECTIVE AGAINST SEVERE SYMPTOMATIC COVID-19
* BHARAT BIOTECH - EFFICACY DATA DEMONSTRATES COVAXIN TO BE 63.6% PROTECTION AGAINST ASYMPTOMATIC COVID-19 * BHARAT BIOTECH - EFFICACY DATA DEMONSTRATES COVAXIN TO BE 65.2% PROTECTION AGAINST THE SARS-COV-2, B.1.617.2 DELTA VARIANT
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