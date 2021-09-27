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BRIEF-EMA Says It Evaluating Data On Booster Dose Of COVID-19 Vaccine Spikevax

Reuters | Updated: 27-09-2021 21:05 IST | Created: 27-09-2021 20:57 IST
BRIEF-EMA Says It Evaluating Data On Booster Dose Of COVID-19 Vaccine Spikevax
Representative Image Image Credit: ANI

European Medicines Agency: * EMA: EMA EVALUATING DATA ON BOOSTER DOSE OF COVID-19 VACCINE SPIKEVAX: 27/09/2021

* EMA:STARTED EVALUATING AN APPLICATION FOR USE OF A BOOSTER DOSE OF SPIKEVAX TO BE GIVEN AT LEAST 6 MONTHS AFTER 2ND DOSE IN PEOPLE AGED OVER 12 YRS * EMA SAYS EVALUATING PRESENT APPLICATION TO ENSURE EVIDENCE IS AVAILABLE TO SUPPORT FURTHER DOSES AS NECESSARY

* EMA: CHMP WILL CARRY OUT ACCELERATED ASSESSMENT OF DATA SUBMITTED BY CO THAT MARKETS SPIKEVAX INCLUDING RESULTS FROM AN ONGOING CLINICAL TRIAL

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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