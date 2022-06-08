BRIEF- EMA Adopts First List Of Critical Medicines For Covid-19
Reuters | Updated: 08-06-2022 19:03 IST | Created: 08-06-2022 19:03 IST
EMA: * EMA: EMA ADOPTS FIRST LIST OF CRITICAL MEDICINES FOR COVID-19 : 08/06/2022
* EMA: MEDICINES INCLUDED IN LIST AUTHORISED FOR COVID-19 & THEIR SUPPLY & DEMAND WILL BE CLOSELY MONITORED TO IDENTIFY AND MANAGE POTENTIAL OR ACTUAL SHORTAGES * EMA: PUBLISHED LIST CONTAINS ALL APPROVED VACCINES AND THERAPEUTICS IN THE EU TO PREVENT OR TREAT COVID-19
* EMA: LIST DOES NOT REPLACE NATIONAL GUIDANCE ON VACCINATION AND CLINICAL MANAGEMENT OF COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]
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