BRIEF-FDA Stands By Findings Showing Asbestos In J&J's Talc
U.S. FDA * FDA ON J&J'S TESTS ON BABY TALC SAYS THERE IS NO INDUSTRY-WIDE STANDARD TO DETECT ASBESTOS FIBERS SO DIFFERENT LAB TESTS CAN YIELD VARYING RESULTS
* FDA ON J&J'S TESTS ON BABY TALC SAYS AGENCY IS AWARE OF J&J'S ASSERTIONS AND THE FDA STANDS BY ITS FINDINGS * FDA SAYS BELIEVE POSITIVE RESULT FROM AGENCY'S TESTING OF J&J'S BABY TALC FOR ASBESTOS IS OF CONCERN, WARRANTED ACTIONS THE AGENCY TOOK
* FDA SAYS GIVEN POWDERED NATURE OF J&J'S BABY TALC, CONTAMINANT FIBERS LIKELY ARE NOT UNIFORMLY DISPERSED THROUGHOUT TALC Further company coverage:
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