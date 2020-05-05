BRIEF-Quebecor - Publicly Clarifying Its Desire And Determination To Help "Save" Cirque Du Soleil

BRIEF-Quebecor - Publicly Clarifying Its Desire And Determination To Help "Save" Cirque Du SoleilReuters | Updated: 05-05-2020 05:35 IST | Created: 05-05-2020 05:35 IST
Quebecor Inc: * QUEBECOR - PUBLICLY CLARIFYING ITS DESIRE AND DETERMINATION TO HELP "SAVE" CIRQUE DU SOLEIL
* QUEBECOR SAYS WANTS TO SECURE FUTURE OF CIRQUE DU SOLEIL'S ACTIVITIES IN MONTRÉAL AND IN QUÉBEC * QUEBECOR - WOULD CONSIDER EXTENDING SHORT-TERM FINANCING OF TENS OF MILLIONS OF DOLLARS TO COVER PAYROLL OF CIRQUE DU SOLEIL & MEET OBLIGATIONS
* QUEBECOR - IN PHASE TWO, WOULD BE PREPARED TO INJECT SEVERAL HUNDRED MILLION DOLLARS TO ENABLE CIRQUE TO RESUME ITS ACTIVITIES, ENSURE ITS SUSTAINABILITY * QUEBECOR INC - IS WELL CAPITALIZED AND HAS SUBSTANTIAL FINANCIAL RESOURCES REQUIRED FOR REVIVAL OF CIRQUE Source text for Eikon: Further company coverage:
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