Rugby-Argentina stick with same team that rattled Springboks for Australia test
Argentina have kept the same starting line-up from their narrow loss to world champions South Africa earlier this month for Saturday’s first test against Australia. Team: 15-Geronimo Prisciantelli, 14-Rodrigo Isgro, 13-Lucio Cinti, 12-Faustino Sanchez Valarolo, 11-Ignacio Mendy, 10-Santiago Carreras, 9-Simon Benitez Cruz, 8-Joaquin Moro, 7-Benjamin Grondona, 6-Pablo Matera (captain), 5-Tomas Lavanini, 4-Guido Petti, 3-Francisco Moreno, 2-Ignacio Ruiz, 1-Boris Wenger.
Replacements: 16-Leonel Oviedo, 17-Rodrigo Martinez, 18-Tomas Rapetti, 19-Efraín Elias, 20-Juan Penoucos, 21-Agustín Moyano, 22-Nicolas Roger, 23-Matias Moroni. (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Toby Davis)