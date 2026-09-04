Rugby-New front row and centre pairing as Australia strengthen side
Australia have again rung the changes but significantly strengthened their side for the second test against Argentina on Saturday as captain Harry Wilson was restored to the starting line-up. Team: 15-Tom Wright, 14-Max Jorgensen, 13-Joseph-Aukuso Suaalii, 12-Len Ikitau, 11-Filipo Daugunu, 10-Ben Donaldson, 9-Ryan Lonergan, 8-Harry Wilson (captain), 7-Fraser McReight, 6-Rob Valetini, 5-Jeremy Williams, 4-Josh Canham, 3-Taniela Tupou, 2-Billy Pollard, 1-Angus Bell
Reserves: 16-Josh Nasser, 17-Aidan Ross, 18-Massimo de Lutiis, 19-Lukhan Salakaia-Loto Shaw, 20-Charlie Cale, 21-Kalani Thomas, 22-Carter Gordon, 23-Isaac Henry. (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Christian Radnedge)