Rugby-Argentina tweak team as they look to square series with Wallabies
Argentina have made changes among the backs and forwards in a bid to try and square the series against Australia when they meet in Saturday’s second test in Mendoza. Team: 15-Santiago Carreras, 14-Rodrigo Isgro, 13-Lucio Cinti, 12-Faustino Sanchez Valarolo, 11-Ignacio Mendy, 10-Nicolas Roger, 9-Simon Benitez Cruz, 8-Joaquin Moro, 7-Guido Petti, 6-Pablo Matera (captain), 5-Franco Molina, 4-Efraín Elias, 3-Pedro Delgado, 2-Ignacio Ruiz, 1-Boris Wenger
Replacements: 16-Leonel Oviedo, 17-Mayco Vivas, 18-Francisco Moreno, 19-Tomas Lavanini, 20-Juan Martin Scelzo, 21-Facundo Cardozo, 22-Gonzalo Bertranou, 23-Mateo Soler. (Writing by Mark Gleeson in Cape Town)