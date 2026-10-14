China's yuan-denominated September exports rose 29.6%, imports 24.6%
China's yuan-denominated exports rose 29.6% year-on-year in September, while imports increased 24.6%, customs data showed on Wednesday.
China's yuan-denominated exports rose 29.6% year-on-year in September, while imports increased 24.6%, customs data showed on Wednesday.
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