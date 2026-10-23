Austria expels four Russian diplomats based in Vienna
Austria's foreign ministry said on Friday it is expelling four Vienna-based Russian diplomats over "activities incompatible with their diplomatic status", a term usually used for spying.
"Based on findings by the Austrian security authorities, the Austrian foreign ministry has taken measures against four Russian diplomats in Vienna," it said in a statement, adding that three worked at Russia's embassy to Austria and one at the mission to the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).