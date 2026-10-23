Un cargo fait naufrage en mer Noire au large de la Roumanie, des marins disparus

Reuters | Updated: 23-10-2026 16:36 IST | Created: 23-10-2026 16:36 IST
Un cargo fait naufrage en mer Noire au large de la Roumanie, des marins disparus

L'Autorité navale roumaine a déclaré vendredi qu'elle menait une opération ​de recherche et de sauvetage pour secourir une partie ​de l'équipage d'un cargo qui a coulé ‌dans la ​nuit de jeudi à vendredi en mer Noire, à proximité des eaux territoriales de la Roumanie. Il s'agit du dernier incident en date touchant un bateau civil en ‌mer Noire, théâtre d'attaques de plus en plus fréquentes dans le cadre de la stratégie d'asphyxie économique de l'adversaire tentée aussi bien par la Russie que par l'Ukraine, plus de quatre ans et demi après le début de l'invasion russe à grande ‌échelle de l'Ukraine.

Le président roumain Nicusor Dan a d'ailleurs accusé la Russie d'intensifier ses attaques sur le flanc ‌est de l'Otan à la suite de ce naufrage, qui a entraîné la mort d'un marin. Sur une vidéo diffusée par les autorités roumaines, on voit encore une petite partie de la coque du pétrolier chaviré, visible au-dessus des vagues. Des navires de secours fouillent les eaux environnantes à la ⁠recherche ​de trois survivants, dans une mer ⁠agitée et sous des vents violents.

Les autorités navales roumaines ont précisé que le "Khoryv", battant pavillon des Comores, dont l'équipage était composé de 13 marins ⁠ukrainiens et azerbaïdjanais, avait lancé un signal de détresse à 13 milles marins au large du port roumain de Constanta, juste au-delà ​des eaux territoriales roumaines. Neuf marins ont été secourus en mer, un corps a été repêché et trois personnes ⁠sont portées disparues.

"Cela s'inscrit dans le cadre de l'escalade menée par la Russie dans le cadre de sa guerre en Ukraine", a dit Nicusor ⁠Dan à ​des journalistes, avant d'ajouter que le navire avait été touché par un drone. Mardi, l'Otan a dit qu'elle allait déployer en mer Noire davantage d'appareils de patrouille maritime, de systèmes de radars et de drones.

L'alliance atlantique s'est jusqu'à présent ⁠abstenue d'attribuer les récentes attaques en mer Noire à un quelconque pays. Des analystes militaires ont dit par le passé que ⁠la Russie avait très vraisemblablement mené ⁠ces attaques mais Moscou n'en a pas publiquement revendiqué la responsabilité.

Depuis le début du mois, en tenant de compte du "Khoryv", six navires commerciaux ont ainsi été touchés en mer ‌Noire, au large des ‌côtes de la Roumanie et de la Bulgarie. (Luiza Ilie, ​version française Benoit Van Overstraeten)

TRENDING

1
African Development Bank puts nature at centre of finance plans across 13 countries

African Development Bank puts nature at centre of finance plans across 13 co...

Ivory Coast
2
Families Left Without Answers Three Years After Forced Returns to North Korea from China

Families Left Without Answers Three Years After Forced Returns to North Kore...

Global
3
Starlink access in Ukraine a decision for Musk, not White House, Rubio says

Starlink access in Ukraine a decision for Musk, not White House, Rubio says

Global
4
North Korea's Kim Yo Jong warns South Korea, says border loudspeakers to be ready within days

North Korea's Kim Yo Jong warns South Korea, says border loudspeakers to be ...

Global

PERSPECTIVES AND INSIGHTS

AI Research Is Becoming More Transparent as Code and Data Sharing Rapidly Grow

Scotland’s Fish Farms Face Longer Heatwaves: Could Past Records Hide New Pressures?

Beyond the Olive Grove: What Mixed Farms Reveal About Rural Life and Income in Tunisia

Why Are E-Commerce Searches Failing Shoppers? AI May Have the Answer

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback

Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.

By submitting, you agree that we may use your email address to respond.

Subscribe to our Newsletter  

STANDARDS & POLICIES

EDITIONS

OTHER LINKS

CONNECT

Devdiscourse
Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026