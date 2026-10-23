Un cargo fait naufrage en mer Noire au large de la Roumanie, des marins disparus

L'Autorité navale roumaine a déclaré vendredi qu'elle menait une opération ​de recherche et de sauvetage pour secourir une partie ​de l'équipage d'un cargo qui a coulé ‌dans la ​nuit de jeudi à vendredi en mer Noire, à proximité des eaux territoriales de la Roumanie. Il s'agit du dernier incident en date touchant un bateau civil en ‌mer Noire, théâtre d'attaques de plus en plus fréquentes dans le cadre de la stratégie d'asphyxie économique de l'adversaire tentée aussi bien par la Russie que par l'Ukraine, plus de quatre ans et demi après le début de l'invasion russe à grande ‌échelle de l'Ukraine.

Le président roumain Nicusor Dan a d'ailleurs accusé la Russie d'intensifier ses attaques sur le flanc ‌est de l'Otan à la suite de ce naufrage, qui a entraîné la mort d'un marin. Sur une vidéo diffusée par les autorités roumaines, on voit encore une petite partie de la coque du pétrolier chaviré, visible au-dessus des vagues. Des navires de secours fouillent les eaux environnantes à la ⁠recherche ​de trois survivants, dans une mer ⁠agitée et sous des vents violents.

Les autorités navales roumaines ont précisé que le "Khoryv", battant pavillon des Comores, dont l'équipage était composé de 13 marins ⁠ukrainiens et azerbaïdjanais, avait lancé un signal de détresse à 13 milles marins au large du port roumain de Constanta, juste au-delà ​des eaux territoriales roumaines. Neuf marins ont été secourus en mer, un corps a été repêché et trois personnes ⁠sont portées disparues.

"Cela s'inscrit dans le cadre de l'escalade menée par la Russie dans le cadre de sa guerre en Ukraine", a dit Nicusor ⁠Dan à ​des journalistes, avant d'ajouter que le navire avait été touché par un drone. Mardi, l'Otan a dit qu'elle allait déployer en mer Noire davantage d'appareils de patrouille maritime, de systèmes de radars et de drones.

L'alliance atlantique s'est jusqu'à présent ⁠abstenue d'attribuer les récentes attaques en mer Noire à un quelconque pays. Des analystes militaires ont dit par le passé que ⁠la Russie avait très vraisemblablement mené ⁠ces attaques mais Moscou n'en a pas publiquement revendiqué la responsabilité.

Depuis le début du mois, en tenant de compte du "Khoryv", six navires commerciaux ont ainsi été touchés en mer ‌Noire, au large des ‌côtes de la Roumanie et de la Bulgarie. (Luiza Ilie, ​version française Benoit Van Overstraeten)