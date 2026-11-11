Rugby-Dupont to play at flyhalf for France against South Africa

Reuters | Updated: 11-11-2026 16:21 IST | Created: 11-11-2026 16:21 IST
Rugby-Dupont to play at flyhalf for France against South Africa

France ​have shifted captain Antoine Dupont ​from scrumhalf to flyhalf ‌for ​Friday's Nations Championship clash against South Africa, replacing the injured Romain Ntamack, coach Fabien Galthie ‌said on Wednesday.

Team: 15-Theo Attissogbe, 14-Aaron Grandidier-Nkanang, 13-Kalvin Gourgues, 12-Yoram Moefana, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Antoine Dupont (captain), 9-Maxime Lucu, ⁠8-Gregory Alldritt, 7-Cameron Woki, 6-Francois Cros, 5-Mickael Guillard, 4-Florian Verhaeghe, 3-Sipili Falatea, ⁠2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste ⁠Gros Replacements: 16-Peato Mauvaka, 17-Rodrigue Neti, 18-Regis Montagne, 19-Charles Ollivon, 20-Tom Staniforth, 21-Esteban Capilla, 22-Axel Desperes, 23-Emilien Gailleton

(Writing ‌by ‌Mark Gleeson in Cape Town; Editing ​by Christian Radnedge)

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