Rugby-Dupont to play at flyhalf for France against South Africa
France have shifted captain Antoine Dupont from scrumhalf to flyhalf for Friday's Nations Championship clash against South Africa, replacing the injured Romain Ntamack, coach Fabien Galthie said on Wednesday.
Team: 15-Theo Attissogbe, 14-Aaron Grandidier-Nkanang, 13-Kalvin Gourgues, 12-Yoram Moefana, 11-Louis Bielle-Biarrey, 10-Antoine Dupont (captain), 9-Maxime Lucu, 8-Gregory Alldritt, 7-Cameron Woki, 6-Francois Cros, 5-Mickael Guillard, 4-Florian Verhaeghe, 3-Sipili Falatea, 2-Julien Marchand, 1-Jean-Baptiste Gros Replacements: 16-Peato Mauvaka, 17-Rodrigue Neti, 18-Regis Montagne, 19-Charles Ollivon, 20-Tom Staniforth, 21-Esteban Capilla, 22-Axel Desperes, 23-Emilien Gailleton
(Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Christian Radnedge)