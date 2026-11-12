Rugby-Five changes for Argentina clash with Italy as captain Montoya ruled out
Argentina captain Julian Montoya has been ruled out with concussion from Saturday’s Nations Championship clash against Italy in Genoa with Pablo Matera named to take over as skipper. Team: 15-Bautista Delguy, 14-Rodrigo Isgro, 13-Justo Piccardo, 12-Santiago Chocobares, 11-Mateo Carreras, 10-Tomas Albornoz, 9-Simon Benitez Cruz, 8-Juan Martin Scelzo, 7-Joaquin Moro, 6-Pablo Matera, 5-Pedro Rubiolo, 4-Guido Petti, 3-Francisco Moreno, 2-Bautista Bernasconi, 1-Boris Wenger
Replacements: 16-Facundo Bosch, 17-Mayco Vivas, 18-Joel Sclavi, 19-Efraín Elias, 20-Juan Martin Gonzalez, 21-Facundo Isa, 22-Gonzalo Garcia, 23-Geronimo Prisciantelli (Compiled by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Ken Ferris)