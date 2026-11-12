Rugby-Five changes for Argentina clash with Italy as captain Montoya ruled out

Reuters | Updated: 12-11-2026 18:19 IST | Created: 12-11-2026 18:19 IST
Rugby-Five changes for Argentina clash with Italy as captain Montoya ruled out

Argentina captain Julian Montoya has ​been ruled out with concussion from ​Saturday’s Nations Championship clash against ‌Italy ​in Genoa with Pablo Matera named to take over as skipper. Team: 15-Bautista Delguy, 14-Rodrigo Isgro, 13-Justo Piccardo, 12-Santiago ⁠Chocobares, 11-Mateo Carreras, 10-Tomas Albornoz, 9-Simon Benitez Cruz, 8-Juan Martin Scelzo, 7-Joaquin Moro, 6-Pablo Matera, ⁠5-Pedro Rubiolo, 4-Guido ⁠Petti, 3-Francisco Moreno, 2-Bautista Bernasconi, 1-Boris Wenger

Replacements: 16-Facundo Bosch, 17-Mayco Vivas, 18-Joel Sclavi, 19-Efraín Elias, 20-Juan Martin Gonzalez, 21-Facundo Isa, 22-Gonzalo ‌Garcia, 23-Geronimo ‌Prisciantelli (Compiled by Mark Gleeson in Cape Town; ​Editing by Ken Ferris)

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