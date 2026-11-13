Rugby-Gordon returns for Australia two months after leg break

Reuters | Updated: 13-11-2026 20:23 IST | Created: 13-11-2026 20:23 IST
Rugby-Gordon returns for Australia two months after leg break

Australia have brought Carter Gordon back ​into their line-up for Sunday's ​Nations Championship clash against Scotland ‌as ​they continue to search for a settled flyhalf ahead of next year’s World Cup. Team: 15-Tom Wright, 14-Max Jorgensen, 13-Joseph-Aukuso Suaalii, 12-Len ⁠Ikitau, 11-Harry Potter, 10-Carter Gordon, 9-Ryan Lonergan, 8-Harry Wilson (captain), 7-Fraser McReight, 6-Rob Valetini, 5-Jeremy ⁠Williams, 4-Josh Canham, ⁠3-Allan Alaalatoa, 2-Billy Pollard, 1-Angus Bell

Replacements: 16-Brandon Paenga-Amosa, 17-Isaac Kailea, 18-Taniela Tupou, 19-Lachlan Shaw, 20-Tom Hooper, 21-Tate McDermott, 22-Ben Donaldson, ‌23-Filipo Daugunu (Writing ‌by Mark Gleeson in Cape Town; Editing ​by Toby Davis)

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