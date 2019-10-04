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BRIEF-Facebook Says Removing "Coordinated Inauthentic Behavior" In UAE, Nigeria, Indonesia, Egypt

Reuters California
Updated: 04-10-2019 08:23 IST
BRIEF-Facebook Says Removing "Coordinated Inauthentic Behavior" In UAE, Nigeria, Indonesia, Egypt

Representative Image Image Credit: ANI

Facebook Inc: * FACEBOOK INC SAYS REMOVING COORDINATED INAUTHENTIC BEHAVIOR IN UAE, NIGERIA, INDONESIA AND EGYPT

* REMOVED 69 FB ACCOUNTS, 42 PAGES, 34 INSTAGRAM ACCOUNTS THAT WERE INVOLVED IN DOMESTIC-FOCUSED COORDINATED INAUTHENTIC BEHAVIOR IN INDONESIA * REMOVED 211 FACEBOOK ACCOUNTS, 107 PAGES, 43 GROUPS, 87 INSTAGRAM ACCOUNTS FOR COORDINATED INAUTHENTIC BEHAVIOR ORIGINATING IN UAE, EGYPT, NIGERIA

* REMOVED 163 FB ACCOUNTS, 51 PAGES, 33 GROUPS & 4 INSTAGRAM ACCOUNTS THAT WERE INVOLVED IN COORDINATED INAUTHENTIC BEHAVIOR FROM EGYPT * REMOVED 69 FACEBOOK ACCOUNTS, 42 PAGES & 34 INSTAGRAM ACCOUNTS THAT WERE INVOLVED IN DOMESTIC-FOCUSED COORDINATED INAUTHENTIC BEHAVIOR IN INDONESIA Source: http://bit.ly/2IlCydA Further company coverage:

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