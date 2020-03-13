BRIEF-Wynn Resorts Says Will Temporarily Cancel All Large Entertainment Gatherings
Wynn Resorts Ltd: * WYNN RESORTS CEO MATT MADDOX ANNOUNCES UPDATES TO SAFETY PROGRAM AND POLICIES
* WYNN RESORTS, BEGINNING THROUGHOUT THIS WEEKEND, WILL TEMPORARILY CANCEL ALL LARGE ENTERTAINMENT GATHERINGS * TEMPORARILY CANCELLATION INCLUDES BUFFETS, NIGHTCLUBS AND THEATERS IN LAS VEGAS AND BOSTON
* GOING TO CONTINUE TO PAY OUR FULL-TIME EMPLOYEES THAT WORK IN SPACES TEMPORARILY CANCELLED * WILL BE SCREENING FOR TEMPERATURE USING NON-INVASIVE THERMAL CAMERAS AT ALL OUR ENTRANCES Source text for Eikon: Further company coverage:
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