BRIEF-Saudi Aramco Says Andrew Gould Resigned As Member Of Board, Chair Of Audit Committee
SAUDI ARABIAN OIL CO:
* ANDREW GOULD HAS RESIGNED FROM HIS POSITION AS A MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS
* ANDREW GOULD HAS RESIGNED FROM HIS POSITION AS CHAIR OF AUDIT COMMITTEE Source text for Eikon: Further company coverage:
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
Download The Devdiscourse News App for Latest News.
- READ MORE ON:
- SAUDI ARABIAN OIL CO