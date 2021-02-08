Mumbai, Feb 8 (PTI) METAL: IN RS. PER KG INCLUSIVE OF GST.PTI | Mumbai | Updated: 08-02-2021 16:50 IST | Created: 08-02-2021 16:50 IST
METAL: IN RS. PER KG INCLUSIVE OF GST.
COPPER :- COPPER CABEL SCRAP 579.00 COPPER HEAVY SCRAPS 568.00COPPER ARMATURE (CREDIT) 548.00COPPER SHEET CUTTING N/A.
COPPER UTENSILS SCRAP 510.00COPPER BILLETS 607.00CC ROD 620.00 BRASS :-BRASS SHEET CUTTING 419.00BRASS UTENSIL SCRAP 365.00BRASS HONEY 360.00 ALUMINIUM :- ALUMINIUM UTENSIL SCARPS 133.00ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP 143.00ALUMINIUM INGOTS 167.00 OTHER : -GUN METAL SCRAP 390.00ZINC INGOTS 217.00LEAD INGOTS 164.00TIN INGOTS 1835.00NICKEL CATHODE 1335.00------------- SUGAR RATES SUGAR:- S-30 3160 / 3242 M-30 3242 / 3392 Mumbai :- PEPPER COPRA RATES:- BLACK PEPPER READY 365/411GINGER BLEACHED ----GINGER UNBLEACHED 230COPRA OFFICE ALAPUZHA 14000 COPRA OFFICE KOZIZODE 13800COPRA RAJAPUR MUMBAI 17000 COPRA EDIBLE MUMBAI 15000COCHIN COCONUT OIL ---- cOCONUT OIL MUMBAI 2000 T.P -------------------pTI MUM SVC SHWSHW
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