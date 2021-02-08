Left Menu

Mumbai, Feb 8 (PTI) METAL: IN RS. PER KG INCLUSIVE OF GST.

PTI | Mumbai | Updated: 08-02-2021 16:50 IST | Created: 08-02-2021 16:50 IST
Mumbai, Feb 8 (PTI) METAL: IN RS. PER KG INCLUSIVE OF GST.

METAL: IN RS. PER KG INCLUSIVE OF GST.

COPPER :- COPPER CABEL SCRAP 579.00 COPPER HEAVY SCRAPS 568.00COPPER ARMATURE (CREDIT) 548.00COPPER SHEET CUTTING N/A.

COPPER UTENSILS SCRAP 510.00COPPER BILLETS 607.00CC ROD 620.00 BRASS :-BRASS SHEET CUTTING 419.00BRASS UTENSIL SCRAP 365.00BRASS HONEY 360.00 ALUMINIUM :- ALUMINIUM UTENSIL SCARPS 133.00ALUMINIUM EXTRUSION SCRAP 143.00ALUMINIUM INGOTS 167.00 OTHER : -GUN METAL SCRAP 390.00ZINC INGOTS 217.00LEAD INGOTS 164.00TIN INGOTS 1835.00NICKEL CATHODE 1335.00------------- SUGAR RATES SUGAR:- S-30 3160 / 3242 M-30 3242 / 3392 Mumbai :- PEPPER COPRA RATES:- BLACK PEPPER READY 365/411GINGER BLEACHED ----GINGER UNBLEACHED 230COPRA OFFICE ALAPUZHA 14000 COPRA OFFICE KOZIZODE 13800COPRA RAJAPUR MUMBAI 17000 COPRA EDIBLE MUMBAI 15000COCHIN COCONUT OIL ---- cOCONUT OIL MUMBAI 2000 T.P -------------------pTI MUM SVC SHWSHW

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

U.S. administers 41.2 million doses of COVID-19 vaccines - CDC

Reliance buys two-thirds of own gas from KG-D6; GAIL, Shell among other buyers

VerSe Innovation raises another $100 million from QIA, Glade Brook Capital Partners

11 merchant bankers in fray for managing Govt's 26.12% stake sale in Tata Comm

OPINION / BLOG / INTERVIEW

China: A savior for emerging markets or a poison pill?

... ...

Videos

Latest News

Titan Strengthens Presence in the 'Wearables' Segment Launches 'TraQ'

Introduces the first ever performance gear brand, designed and developed by Titan in IndiaBangalore, Karnataka, India NewsVoirIndias largest watchmaker Titan expands its portfolio within the wearable category with the launch of its new smar...

FACTBOX-Different age rules for Oxford/AstraZeneca COVID-19 vaccine in EU

The European Medicines Agency approved last month the COVID-19 vaccine developed by AstraZeneca and Oxford University for people over 18 years old. Some EU countries, though, have restricted its use to people under 65 because of a lack of d...

Game, set and mask: fans trickle in on first day of Australian Open

Tennis fans wearing masks filtered into Melbourne Park on Monday for the start of the Australian Open, this years first Grand Slam event, as the host city recorded one new locally transmitted case of the novel coronavirus. Players and staff...

US STOCKS-Futures hit record high on stimulus hopes, speedy vaccine rollout

U.S. stock index futures hit a record high on Monday as investors were optimistic that a massive fiscal relief package and a rapid vaccination rollout would drive a speedy economic recovery from the pandemic-driven recession.The SP 500 and ...
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2021