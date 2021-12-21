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BRIEF-AstraZeneca Plc Says Ultomiris Accepted For FDA Priority Review For gMG

Reuters | Updated: 21-12-2021 13:26 IST | Created: 21-12-2021 13:22 IST
BRIEF-AstraZeneca Plc Says Ultomiris Accepted For FDA Priority Review For gMG
Representative Image Image Credit: Flickr

AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - ULTOMIRIS ACCEPTED FOR FDA PRIORITY REVIEW FOR GMG

* ASTRAZENECA - ULTOMIRIS REGULATORY SUBMISSION ACCEPTED UNDER FDA PRIORITY REVIEW IN US FOR ADULTS WITH GENERALISED MYASTHENIA GRAVIS * ASTRAZENECA - ULTOMIRIS REGULATORY SUBMISSION ACCEPTED UNDER FDA PRIORITY REVIEW IN US FOR ADULTS WITH GENERALISED MYASTHENIA GRAVIS

* ASTRAZENECA - SUBMISSION BASED ON POSITIVE PHASE III TRIAL IN WHICH ULTOMIRIS SIGNIFICANTLY IMPROVED FUNCTIONAL ACTIVITIES * ASTRAZENECA - FDA SET A PRESCRIPTION DRUG USER FEE ACT DATE DURING Q2 OF 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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