IPL Scoreboard: Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore

Royal Challengers Bangalore Innings: Faf du Plessis c Boult b Chahal 29 Anuj Rawat c Samson b Navdeep Saini 26 Virat Kohli run out (Samson/Chahal) 5 David Willey b Chahal 0 Sherfane Rutherford c Navdeep Saini b Boult 5 Shahbaz Ahmed b Boult 45 Dinesh Karthik not out 44 Harshal Patel not out 9 Extras: (LB-3, W-6, NB-1) 10 Total: (For six wickets in 19.1 overs) 173 Fall of wickets: 1-55, 2-61, 3-62, 4-62, 5-87, 6-154.

Bowling: Trent Boult 4-0-34-2, Prasidh Krishna 4-0-40-0, Ravichandran Ashwin 4-0-39-0, Yuzvendra Chahal 4-0-15-2, Navdeep Saini 3-0-36-1, Yashasvi Jaiswal 0.1-0-6-0.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)