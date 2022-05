Tennis-French Open order of play on Wednesday

Order of play on the main showcourts on the fourth day of the French Open on Wednesday (play begins at 0900 GMT unless specified, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER (1000)

21-Angelique Kerber (Germany) v Elsa Jacquemot (France) 3-Alexander Zverev (Germany) v Sebastian Baez (Argentina)

14-Belinda Bencic (Switzerland) v Bianca Andreescu (Canada) Not before 1845

Corentin Moutet (France) v 5-Rafa Nadal (Spain) COURT SUZANNE-LENGLEN

Aliaksandra Sasnovich (Belarus) v 12-Emma Raducanu (Britain) Karolina Muchova (Czech Republic) v 4-Maria Sakkari (Greece)

1-Novak Djokovic (Serbia) v Alex Molcan (Slovakia) 27-Sebastian Korda (United States) v Richard Gasquet (France)

COURT SIMONNE-MATHIEU 23-John Isner (United State) v Gregoire Barrere (France)

18-Coco Gauff (United States) v Alison Van Uytvanck (Belgium) Albert Ramos-Vinolas (Spain) v 6-Carlos Alcaraz (Spain)

Camila Osorio (Colombia) v Diane Parry (France) (Compiled by Hritika Sharma in Bengaluru)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)