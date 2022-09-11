BRIEF-UK says Putin's claim of exporting only 60,000 tonnes of grain from Ukraine is not true
- Country:
- United Kingdom
* UK MILITARY INTELLIGENCE - UKRAINIAN FORCES HAVE CONTINUED TO MAKE SIGNIFICANT GAINS IN THE KHARKIV REGION OVER THE LAST 24 HOURS
* UK MILITARY INTELLIGENCE: RUSSIA HAS LIKELY WITHDRAWN UNITS FROM KHARKIV REGION, BUT FIGHTING CONTINUES AROUND CITIES OF KUPIANSK AND IZIUM * UK MILITARY INTELLIGENCE - PUTIN'S CLAIM OF EXPORTING ONLY 60,000 TONNES OF GRAIN FROM UKRAINE IS NOT TRUE
* UK MILITARY INTELLIGENCE - RUSSIA IS PURSUING A DELIBERATE MISINFORMATION STRATEGY AS IT SEEKS TO DEFLECT BLAME FOR FOOD INSECURITY ISSUES, DISCREDIT UKRAINE AND MINIMISE OPPOSITION TO ITS INVASION Source text: https://bit.ly/3qtERkv
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