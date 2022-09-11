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BRIEF-UK says Putin's claim of exporting only 60,000 tonnes of grain from Ukraine is not true

Reuters | London | Updated: 11-09-2022 11:37 IST | Created: 11-09-2022 11:35 IST
BRIEF-UK says Putin's claim of exporting only 60,000 tonnes of grain from Ukraine is not true
Representative Image Image Credit: Pixabay
  • Country:
  • United Kingdom

* UK MILITARY INTELLIGENCE - UKRAINIAN FORCES HAVE CONTINUED TO MAKE SIGNIFICANT GAINS IN THE KHARKIV REGION OVER THE LAST 24 HOURS

* UK MILITARY INTELLIGENCE: RUSSIA HAS LIKELY WITHDRAWN UNITS FROM KHARKIV REGION, BUT FIGHTING CONTINUES AROUND CITIES OF KUPIANSK AND IZIUM * UK MILITARY INTELLIGENCE - PUTIN'S CLAIM OF EXPORTING ONLY 60,000 TONNES OF GRAIN FROM UKRAINE IS NOT TRUE

* UK MILITARY INTELLIGENCE - RUSSIA IS PURSUING A DELIBERATE MISINFORMATION STRATEGY AS IT SEEKS TO DEFLECT BLAME FOR FOOD INSECURITY ISSUES, DISCREDIT UKRAINE AND MINIMISE OPPOSITION TO ITS INVASION Source text: https://bit.ly/3qtERkv

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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