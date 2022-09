SCOREBOARD: India vs Australia

Australia: Aaron Finch b Axar 22 Cameron Green c Kohli b Axar 61 Steven Smith c Karthik b Umesh 35 Glenn Maxwell c Karthik b Umesh 1 Josh Inglis b Axar 17 Tim David c Hardik Pandya b Chahal 18 Matthew Wade not out 45 Pat Cummins not out 4 Extras: (LB-2, W-6) 8 Total: (For 6 wickets in 19.2 overs) 211 Fall of Wickets: 39-1, 109-2, 122-3, 123-4, 145-5, 207-6.

Bowler: Bhuvneshwar Kumar 4-0-52-0, Umesh Yadav 2-0-27-2, Axar Patel 4-0-17-3, Yuzvendra Chahal 3.2-0-42-1, Harshal Patel 4-0-49-0, Hardik Pandya 2-0-22-0.

