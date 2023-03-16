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BRIEF-Singapore's MAS Says Country's Banking System Remains Sound And Resilient

Reuters | Updated: 16-03-2023 20:17 IST | Created: 16-03-2023 20:17 IST
BRIEF-Singapore's MAS Says Country's Banking System Remains Sound And Resilient

Monetary Authority of Singapore :

* BEEN IN CONTACT WITH FINMA, PARENT SUPERVISORY AUTHORITY OF CREDIT SUISSE GROUP AG ON RECENT DEVELOPMENTS SURROUNDING THE BANK * SINGAPORE BANKS HAVE CONFIRMED THAT THEIR EXPOSURES TO CS ARE INSIGNIFICANT

* SINGAPORE'S BANKING SYSTEM REMAINS SOUND AND RESILIENT * BANKS IN SINGAPORE ARE WELL-CAPITALISED AND CONDUCT REGULAR STRESS TESTS AGAINST CREDIT AND OTHER RISKS

* CS OPERATES BRANCH IN SINGAPORE WHOSE MAIN ACTIVITIES ARE PRIVATE BANKING AND INVESTMENT BANKING; DOES NOT SERVE RETAIL CUSTOMERS * SINGAPORE BANKS' LIQUIDITY POSITIONS ARE HEALTHY, UNDERPINNED BY A STABLE AND DIVERSIFIED FUNDING BASE

* WILL CONTINUE TO CLOSELY MONITOR DEVELOPMENTS AND REMAINS IN CONTACT WITH FINMA

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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