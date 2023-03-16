BRIEF-Singapore's MAS Says Country's Banking System Remains Sound And Resilient
Monetary Authority of Singapore :
* BEEN IN CONTACT WITH FINMA, PARENT SUPERVISORY AUTHORITY OF CREDIT SUISSE GROUP AG ON RECENT DEVELOPMENTS SURROUNDING THE BANK * SINGAPORE BANKS HAVE CONFIRMED THAT THEIR EXPOSURES TO CS ARE INSIGNIFICANT
* SINGAPORE'S BANKING SYSTEM REMAINS SOUND AND RESILIENT * BANKS IN SINGAPORE ARE WELL-CAPITALISED AND CONDUCT REGULAR STRESS TESTS AGAINST CREDIT AND OTHER RISKS
* CS OPERATES BRANCH IN SINGAPORE WHOSE MAIN ACTIVITIES ARE PRIVATE BANKING AND INVESTMENT BANKING; DOES NOT SERVE RETAIL CUSTOMERS * SINGAPORE BANKS' LIQUIDITY POSITIONS ARE HEALTHY, UNDERPINNED BY A STABLE AND DIVERSIFIED FUNDING BASE
* WILL CONTINUE TO CLOSELY MONITOR DEVELOPMENTS AND REMAINS IN CONTACT WITH FINMA
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