Russian Drone Strike Hits Ukrainian Passenger Train

A Russian drone strike targeted a passenger train in Ukraine's eastern Kharkiv region, injuring two people. The attack, described by Ukrainian Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba as a 'direct act of Russian terror,' involved three drones.

Devdiscourse News Desk | Kyiv | Updated: 27-01-2026 21:01 IST | Created: 27-01-2026 21:01 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Country:
  • Ukraine

A passenger train carrying 291 individuals in Ukraine's eastern Kharkiv region was damaged by a Russian drone strike, according to a Ukrainian official.

The strike, which injured two passengers, was described by Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba as a 'direct act of Russian terror' involving three drones.

This incident underscores the ongoing tension and violence affecting the region, raising concerns over civilian safety amidst the conflict.

(With inputs from agencies.)

