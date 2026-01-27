Russian Drone Strike Hits Ukrainian Passenger Train
A Russian drone strike targeted a passenger train in Ukraine's eastern Kharkiv region, injuring two people. The attack, described by Ukrainian Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba as a 'direct act of Russian terror,' involved three drones.
A passenger train carrying 291 individuals in Ukraine's eastern Kharkiv region was damaged by a Russian drone strike, according to a Ukrainian official.
The strike, which injured two passengers, was described by Deputy Prime Minister Oleksiy Kuleba as a 'direct act of Russian terror' involving three drones.
This incident underscores the ongoing tension and violence affecting the region, raising concerns over civilian safety amidst the conflict.
