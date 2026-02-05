Starlink Shutdown: A Major Setback for Russian Troops in Ukraine
Starlink terminals used by Russian forces in Ukraine have been deactivated, significantly impacting Moscow's communication capabilities. Kyiv, working with SpaceX, aims to block unauthorized Starlink usage by Russian forces. Ukraine's Defence Minister confirmed progress, marking a major setback for Russia's military operations in the conflict.
In a significant development in the Ukraine conflict, Starlink internet terminals used by Russian forces have been deactivated, reportedly causing major communication disruptions for Moscow. Kyiv announced on Thursday that these satellite-based connections, essential for secure communication, were blocked, marking a strategic setback for Russian military operations.
Efforts are underway between the Ukrainian government and SpaceX to identify and deactivate unauthorized Starlink terminals being utilized by Russian forces. Ukraine's Defence Minister, Mykhailo Fedorov, confirmed progress in compiling a 'white list' of authorized Ukrainian terminals, effectively shutting down Russian access to the network.
The disruption has led to halted military operations for Russia, with Russian troops facing significant communication challenges. The move, spearheaded by Mykhailo Fedorov, highlights the growing impact of digital warfare in modern conflicts, offering Ukraine a tactical advantage in its defense efforts against ongoing Russian aggression.
(With inputs from agencies.)
