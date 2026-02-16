U.S. Military Personnel Arrive in Nigeria to Combat Extremism
Approximately 100 U.S. military personnel have been deployed to Nigeria as part of Washington's effort to combat extremism in the region. This follows U.S. air strikes targeting Islamic State-linked militants. The deployed team is enhancing Nigeria's intelligence capabilities amidst rising concerns over extremist activities.
Approximately 100 U.S. military personnel have been deployed to Nigeria, according to the country's defense headquarters spokesman. This move marks an escalation in Washington's efforts to combat extremism in West Africa.
The deployment comes after the U.S. carried out air strikes in December against militants linked to the Islamic State. This military presence is seen as a strategic effort to bolster Nigeria's intelligence operations.
U.S. forces have been instrumental in aiding Nigeria's fight against extremism, providing critical intelligence and tactical support to address growing threats from militant groups in the region.
