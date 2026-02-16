Left Menu

U.S. Military Personnel Arrive in Nigeria to Combat Extremism

Approximately 100 U.S. military personnel have been deployed to Nigeria as part of Washington's effort to combat extremism in the region. This follows U.S. air strikes targeting Islamic State-linked militants. The deployed team is enhancing Nigeria's intelligence capabilities amidst rising concerns over extremist activities.

Devdiscourse News Desk | Dakar | Updated: 16-02-2026 23:19 IST | Created: 16-02-2026 23:19 IST
U.S. Military Personnel Arrive in Nigeria to Combat Extremism
  • Country:
  • Senegal

Approximately 100 U.S. military personnel have been deployed to Nigeria, according to the country's defense headquarters spokesman. This move marks an escalation in Washington's efforts to combat extremism in West Africa.

The deployment comes after the U.S. carried out air strikes in December against militants linked to the Islamic State. This military presence is seen as a strategic effort to bolster Nigeria's intelligence operations.

U.S. forces have been instrumental in aiding Nigeria's fight against extremism, providing critical intelligence and tactical support to address growing threats from militant groups in the region.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
U.S. Military Boosts Presence in Nigeria Amid Rising Insurgent Threat

U.S. Military Boosts Presence in Nigeria Amid Rising Insurgent Threat

 Global
2
Tragic Blaze in Illegal Firecracker Factory Claims Seven Lives in Rajasthan

Tragic Blaze in Illegal Firecracker Factory Claims Seven Lives in Rajasthan

 India
3
Strengthening Ties: US-India Defence Partnership on the Rise

Strengthening Ties: US-India Defence Partnership on the Rise

 India
4
Himachal Pradesh Assembly Defies Governor, Passes Key Real Estate and Municipal Bills

Himachal Pradesh Assembly Defies Governor, Passes Key Real Estate and Munici...

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

AI systems could soon execute administrative authority

Gender and national context influence willingness to delegate to AI

AI may be efficient, but public still prefers humans in scarce resource decisions

How digital transformation across supply chains drives carbon reduction

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026