Left Menu

Global Tensions Rise Amid Escalating Middle East Conflict

Amid intensifying US-Iran wartime tensions, President Trump criticizes media coverage, prompting the U.S. broadcast regulator to threaten license revocations. Meanwhile, Iran's foreign minister calls for regional unity against foreign intervention. Escalations include drone attacks in Kuwait and ongoing conflict between Israel and Hezbollah, drawing international calls for diplomacy.

Devdiscourse News Desk | Washington DC | Updated: 15-03-2026 00:33 IST | Created: 15-03-2026 00:33 IST
Global Tensions Rise Amid Escalating Middle East Conflict
  • Country:
  • United States

The U.S. broadcast regulator, responding to President Trump's grievances about negative war coverage, warned broadcasters of license consequences should they falter in serving public interest obligations. FCC Chairman Brendan Carr emphasized neutrality, following prior allegations against networks like ABC.

In social media statements, Iran's Foreign Minister urged regional entities to expel external military influences amid Tehran's tensions with Washington. The Strait of Hormuz remains central to discussions on international military involvement as nations deliberate collective security measures.

Amid reports of deepening conflict, including Israeli positions targeted by Iranian missiles, UN Secretary-General Antonio Guterres advocates for urgent diplomatic intervention to halt escalating violence between Israel and Hezbollah in the region. Military confrontations continue to spark global calls for resolution.

(With inputs from agencies.)

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026