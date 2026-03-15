Global Tensions Rise Amid Escalating Middle East Conflict
Amid intensifying US-Iran wartime tensions, President Trump criticizes media coverage, prompting the U.S. broadcast regulator to threaten license revocations. Meanwhile, Iran's foreign minister calls for regional unity against foreign intervention. Escalations include drone attacks in Kuwait and ongoing conflict between Israel and Hezbollah, drawing international calls for diplomacy.
The U.S. broadcast regulator, responding to President Trump's grievances about negative war coverage, warned broadcasters of license consequences should they falter in serving public interest obligations. FCC Chairman Brendan Carr emphasized neutrality, following prior allegations against networks like ABC.
In social media statements, Iran's Foreign Minister urged regional entities to expel external military influences amid Tehran's tensions with Washington. The Strait of Hormuz remains central to discussions on international military involvement as nations deliberate collective security measures.
Amid reports of deepening conflict, including Israeli positions targeted by Iranian missiles, UN Secretary-General Antonio Guterres advocates for urgent diplomatic intervention to halt escalating violence between Israel and Hezbollah in the region. Military confrontations continue to spark global calls for resolution.
(With inputs from agencies.)
