Zelenskiy Alerts on Belarus-Russia Alliance as Tensions Rise Again
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy has claimed that Russia is making efforts to re-engage Belarus in the ongoing conflict against Ukraine. Intelligence reports suggest preparations for potential military maneuvers from Belarus. Despite Belarusian President Lukashenko's previous statements, the nation is increasing military cooperation with Russia, straining relationships with Western powers.
On Friday, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy raised alarms about a potential Belarus-Russia collaboration in the protracted conflict against Ukraine. His remarks came in response to Ukrainian intelligence indicating strategic military movements near Ukraine's border.
Zelenskiy cited reports of road construction and artillery buildup near the Belarusian border, suggesting covert Russian plans to involve Belarus once again. Despite assurances from Belarusian President Lukashenko, who has previously permitted Russian advances, Belarus is amplifying its military alliance with Russia, including deploying tactical nuclear weapons.
Meanwhile, the U.S. has been cautiously navigating diplomatic relations with Belarus, linking sanctions relief to the country's political actions. Although sanctions were partly lifted following political prisoner releases, Belarus remains under scrutiny for potentially supporting Russia's war efforts against Ukraine.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
U.S. Extends Russian Oil Sanctions Waiver
US extends exemption from sanctions for purchase of Russian petroleum products by one month: official order.
Exemption from sanctions for delivery and sale of Russian oil to be valid from April 17 to May 16, 2026.
A Waiver in Troubled Waters: Renewing Sanctions Amid Global Conflicts
US Sanctions Target Recruitment Network Fueling Sudan Conflict