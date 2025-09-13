Left Menu

Sushila Karki: Nepal's First Woman Prime Minister Takes the Helm

Prime Minister Narendra Modi congratulated Sushila Karki, the first female prime minister of Nepal, on her appointment to lead an interim government. Her swearing-in marks a significant political transition following the resignation of former Prime Minister K P Sharma Oli amid widespread protests.

Updated: 13-09-2025 08:59 IST
  Country:
  • India

In a notable political transition, Sushila Karki was sworn in as Nepal's first female prime minister to lead an interim government. Her appointment comes after the resignation of former Prime Minister K P Sharma Oli, who faced widespread protests.

Prime Minister Narendra Modi extended his congratulations to Karki on Saturday, expressing India's steadfast support for the peace, progress, and prosperity of Nepal. Modi's message was shared on the platform X, as Karki officially assumed her new role.

The oath of office was administered by President Ramchandra Paudel, at the President's Office, marking a new chapter in Nepal's political landscape as Karki, aged 73, takes on the responsibilities of leadership.

