Unity Over Division: Australia’s Call on National Day

Australia's national day saw 'Invasion Day' rallies in support of Indigenous Australians and anti-immigration protests. Indigenous speakers highlighted issues like land repatriation and deaths in police custody. Meanwhile, Prime Minister Albanese appealed for national unity amidst rising immigration and populism, calling for changes to Australia Day celebrations.

Updated: 26-01-2026 08:33 IST | Created: 26-01-2026 08:33 IST
On Monday, thousands celebrated Australia's national day by participating in 'Invasion Day' rallies, advocating for Indigenous Australians and unity, alongside separate anti-immigration demonstrations.

Australia Day traditionally marks the establishment of New South Wales as a penal colony by Britain. However, for many Indigenous Australians, it's known as 'Invasion Day,' symbolizing the destruction of their cultures by European settlers.

In Sydney, Indigenous speakers called attention to critical issues such as land repatriation and Aboriginal deaths in police custody. With increasing nationalism, they emphasized the need for unity. Prime Minister Anthony Albanese urged for national togetherness, while some sought changes to the national day's celebrations.

