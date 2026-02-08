Anutin's Party Leads Thai Election Amidst Constitutional Change Proposals
Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul's party led a three-way race in the general election, potentially easing the coalition formation process. Anutin's party faced competition from the People's Party and the Pheu Thai Party. Voters also considered a constitutional referendum, reflecting potential shifts in Thai political dynamics.
In a decisive lead, Prime Minister Anutin Charnvirakul's party is ahead in Thailand's general election, positioning the leader to potentially form a coalition with reduced risk of political unrest. His strategic move for a snap election was viewed as leveraging nationalist sentiment amid a Thailand-Cambodia border dispute.
With a near-majority of votes counted, Anutin's Bhumjaithai Party leads the progressive People's Party and the popular Pheu Thai Party. Despite their third-place status, the People's Party vowed to remain in opposition rather than join a Bhumjaithai-led government, signaling a potential shift in the political landscape.
Voters also considered replacing the 2017 military-backed constitution, which critics argue consolidates power undemocratically. The referendum is crucial, as Thailand has frequently rewritten its constitution since ending its absolute monarchy in 1932. The outcome could significantly influence pending constitutional reforms.
