Diplomatic Tensions: Brazil Revokes US Official's Visa
In a tit-for-tat diplomatic move, Brazil's President Lula revoked a US official's visa after similar actions by the U.S. against Brazilian officials. This follows a refusal to grant access to former President Bolsonaro in prison, amidst visa-related controversies involving Cuban doctors and political rivalry.
Brazil has taken a firm diplomatic stance by revoking the visa of Darren Beattie, a US State Department official, following a similar action against Brazilian officials by the United States last year. This move has escalated tensions between the two nations over visa policies and past political interactions involving Cuba.
The decision arose after a request by Beattie to visit imprisoned former Brazilian President Jair Bolsonaro was denied by Brazil's Supreme Court. President Lula highlighted this as a reciprocal measure aligning with decisions made when certain Brazilian officials faced visa restrictions from the United States.
This development occurs amid President Lula's campaign for re-election and potential discussions with former US President Trump over critical bilateral issues, marking heightened diplomatic drama and unresolved political tensions.
(With inputs from agencies.)
