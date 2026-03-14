North Korea's Missile Launch Amid US-South Korea Drills Raises Global Concerns
North Korea launched a series of ballistic missiles, coinciding with joint military exercises by South Korea and the US. This move has escalated tensions in the region, as North Korea often uses such exercises as a pretext for military displays. The situation adds to global security concerns as international conflicts widen.
- Country:
- South Korea
In a display of military power, North Korea launched approximately 10 ballistic missiles towards the eastern sea, South Korea's military reported on Saturday. This came as South Korea and the United States were conducting joint military exercises, raising regional security concerns.
Japan's Defense Ministry confirmed the missiles landed in waters outside its exclusive economic zone. Meanwhile, South Korea's Joint Chiefs of Staff stated they have heightened surveillance and are in close consultation with the US and Japan regarding potential additional launches.
The missile tests align with North Korea's history of regarding US-South Korean military exercises as invasion rehearsals. This situation contributes to the deteriorating global security structure, compounded by escalating conflicts elsewhere. North Korea's latest actions follow criticism from Kim Jong Un's powerful sister concerning the joint exercises.
(With inputs from agencies.)
