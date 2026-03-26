Political Showdown: Suvendu Adhikari Leads Ram Navami March in Mamata's Stronghold

BJP leader Suvendu Adhikari participated in a Ram Navami procession in Bhabanipur, ahead of a political face-off with TMC's Mamata Banerjee. As processions continued across West Bengal, security was heightened in previously unrestful areas. The Calcutta High Court permitted the events with restrictions, emphasizing police oversight and ensuring peaceful proceedings.

Devdiscourse News Desk | Kolkata | Updated: 26-03-2026 11:51 IST | Created: 26-03-2026 11:51 IST
Political Showdown: Suvendu Adhikari Leads Ram Navami March in Mamata's Stronghold
BJP leader Suvendu Adhikari took part in a Ram Navami procession on Thursday in Bhabanipur, the same Kolkata constituency where he will contest against TMC leader Mamata Banerjee in upcoming elections.

Heightened security was in place across West Bengal, particularly in Howrah and Hooghly, areas known for previous unrest on this day. Despite initial police resistance, the Calcutta High Court allowed two processions in Howrah under strict conditions.

Adhikari's procession moved through Bhabanipur, ending near Chief Minister Banerjee's residence, as the BJP attempts to win this crucial seat. Additional Ram Navami activities occurred in Uttar Dinajpur and Birbhum, reinforcing widespread participation.

(With inputs from agencies.)

