Scoreboard of first ODI: India vs Bangladesh

Scoreboard of the first ODI between India and Bangladesh here on Sunday.

India: Rohit Sharma b Shakib Al Hasan 27 Shikhar Dhawan b Mehidy Hasan Miraz 7 Virat Kohli c Litton Das b Shakib Al Hasan 9 Shreyas Iyer c Mushfiqur Rahim b Ebadot Hossain 24 KL Rahul not out 73 Washington Sundar c Ebadot Hossain b Shakib Al Hasan 19 Shahbaz Ahmed c Shakib Al Hasan b Ebadot Hossain 0 Shardul Thakur b Shakib Al Hasan 2 Deepak Chahar lbw b Shakib Al Hasan 0 Mohammed Siraj c Mahmudullah b Ebadot Hossain 9 Kuldeep Sen not out 2 Extras: (LB-1, NB-1, W-12) 14 Total: (All out in 41.2 overs) 186 Fall of wickets: 1-23, 2-48, 3-49, 4-92, 5-152, 6-153, 7-156, 8-156, 9-178, 10-186 Bowling: Mustafizur Rahman 7-1-19-0, Hasan Mahmud 7-1-40-0, Mehidy Hasan Miraz 9-1-43-1, Shakib Al Hasan 10-2-36-5, Ebadot Hossain 8.2-0-47-4.

