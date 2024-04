SCOREBOARD: CSK vs DC

Scoreboard of the Indian Premier League match between Chennai Super Kings and Delhi Capitals here on Sunday.

Delhi Capitals: Prithvi Shaw c Dhoni b Jadeja 43 David Warner c Pathirana b Mustafizur Rahman 52 Rishabh Pant c Gaikwad b Pathirana 51 Mitchell Marsh b Pathirana 18 Tristan Stubbs b Pathirana 0 Axar Patel not out 7 Abishek Porel not out 9 Extras: (B-2, LB-2, NB-2, W-5) 11 Total: ( For 5 wickets in 20 overs) 191 Fall of wickets: 1-93, 2-103, 3-134, 4-134, 5-178.

Bowling: Deepak Chahar 4-0-42-0, Tushar Deshpande 4-0-24-0, Mustafizur Rahman 4-0-47-1, Ravindra Jadeja 4-0-43-1, Matheesha Pathirana 4-0-31-3.

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad c Pant b Ahmed 1 Rachin Ravindra c Stubbs b Ahmed 2 Ajinkya Rahane c Warner b Mukesh 45 Daryl Mitchell c&b Axar 34 Shivam Dube c Stubbs b Mukesh 18 Sameer Rizvi c Ahmed b Mukesh 0 Ravindra Jadeja (not out) 21 MS Dhoni (not out) 37 Extras (LB-4, NB-1, W-8) 13 Total (For 6 wickets, 20 overs) 171 Fall of wickets: 1-3, 2-7, 3-75, 4-102, 5-102, 6-120. Bowling: Khaleel Ahmed 4-1-21-2, Ishant Sharma 3-0-23-0, Anrich Nortje 4-0-43-0, Axar Patel 3-0-20-1, Rasikh Salam 2-0-25-0, Mitchell Marsh 1-0-14-0, Mukesh Kumar 3-0-21-3.

