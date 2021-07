FACTBOX-Rugby-Australia v France - July test

Factbox on Wednesday's first test between Australia and France: When: July 7, 8 p.m. (1000 GMT)

Where: Lang Park, Brisbane (capacity: 52,500) Referee: Brendon Pickerill (New Zealand)

Advertisement

Assistant referees: Nic Berry (Australia), Damon Murphy(Australia) TMO: James Doleman (New Zealand) AUSTRALIA

World ranking: 7 Coach: Dave Rennie

Captain: Michael Hooper Team: 15-Tom Banks, 14-Tom Wright, 13-Hunter Paisami, 12-Matt To'omua, 11-Marika Koroibete, 10-Noah Lolesio, 9-Jake Gordon, 8-Harry Wilson, 7-Michael Hooper (captain), 6-Rob Valetini, 5-Matt Philip, 4-Lukhan Salakaia-Loto, 3-Allan Alaalatoa, 2-Brandon Paenga-Amosa, 1-James Slipper

Replacements: 16-Lachlan Lonergan, 17-Angus Bell, 18-Taniela Tupou, 19-Darcy Swain, 20-Isi Naisarani, 21-Tate McDermott, 22-Len Ikitau, 23-Andrew Kellaway FRANCE

World ranking: 5 Coach: Fabien Galthie

Captain: Anthony Jelonch Team: 15-Melvyn Jaminet, 14-Damian Penaud, 13-Arthur Vincent, 12-Jonathan Danty, 11-Gabin Villiere, 10-Louis Carbonel, 9-Baptiste Couilloud, 8-Sekou Macalou, 7-Anthony Jelonch (captain), 6-Dylan Cretin, 5-Romain Taofifenua, 4-Killian Geraci, 3-Demba Bamba, 2-Gaetan Barlot, 1-Jean-Baptiste Gros

Replacements: 16-Anthony Etrillard, 17-Quentin Walcker, 18-Sipili Falatea, 19-Florent Vanverberghe, 20-Baptiste Pesenti, 21-Cameron Woki, 22-Teddy Iribaren, 23-Anthony Bouthier OVERALL RECORD

Played: 47 Australia wins: 27

Draws: 2 France wins: 18

LAST FIVE MEETINGS 2016 France 23-25 Australia Paris

2014 France 29-26 Australia Paris 2014 Australia 39-13 France Sydney

2014 Australia 6-0 France Melbourne 2014 Australia 50-23 France Brisbane

SERIES July 13 Second test Melbourne

July 17 Third test Brisbane

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)