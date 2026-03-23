Anna Muzychuk Steps in Amidst Cyprus Tourney Concerns
Ukrainian chess player Anna Muzychuk replaces Indian Grandmaster Koneru Humpy in the Candidates Tournament in Cyprus due to safety concerns over regional conflicts. Despite organizer assurances, Humpy prioritized safety over participation. The tournament determines world championship challengers. American Grandmaster Hikaru Nakamura also expressed concerns about the venue.
- Country:
- India
Ukrainian chess Grandmaster Anna Muzychuk is set to replace India's Koneru Humpy in the upcoming Candidates Tournament in Cyprus after safety concerns prompted Humpy to withdraw. The tournament, crucial for determining challengers for world championship titles, is to commence in Paphos on Saturday.
Koneru Humpy, a two-time Women's World Rapid Champion, opted out despite assurances from organizers regarding security, citing personal safety as her paramount concern. Her decision follows recent attacks in the region, including a drone strike on a British air base in Cyprus.
The tournament still faces scrutiny, with American Grandmaster Hikaru Nakamura highlighting logistical concerns, signaling broader unease among participants. Cyprus serves as a strategic, albeit contentious, venue for the event amid ongoing West Asian tensions.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Koneru Humpy withdraws from FIDE Women's Candidates Tournament.
Transport Turmoil: Overturned Oxygen Truck Raises Road Safety Concerns
Cyprus Bases to Stay Defensive: UK PM Assures No Offensive Use Amid Iran Tensions
Hyundai Halts Palisade Sales Over Seat Safety Concerns
Outcry Over Law and Order: Safety Concerns in Tamil Nadu