Anna Muzychuk Steps in Amidst Cyprus Tourney Concerns

Ukrainian chess player Anna Muzychuk replaces Indian Grandmaster Koneru Humpy in the Candidates Tournament in Cyprus due to safety concerns over regional conflicts. Despite organizer assurances, Humpy prioritized safety over participation. The tournament determines world championship challengers. American Grandmaster Hikaru Nakamura also expressed concerns about the venue.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 23-03-2026 11:33 IST | Created: 23-03-2026 11:33 IST
Ukrainian chess Grandmaster Anna Muzychuk is set to replace India's Koneru Humpy in the upcoming Candidates Tournament in Cyprus after safety concerns prompted Humpy to withdraw. The tournament, crucial for determining challengers for world championship titles, is to commence in Paphos on Saturday.

Koneru Humpy, a two-time Women's World Rapid Champion, opted out despite assurances from organizers regarding security, citing personal safety as her paramount concern. Her decision follows recent attacks in the region, including a drone strike on a British air base in Cyprus.

The tournament still faces scrutiny, with American Grandmaster Hikaru Nakamura highlighting logistical concerns, signaling broader unease among participants. Cyprus serves as a strategic, albeit contentious, venue for the event amid ongoing West Asian tensions.

(With inputs from agencies.)

