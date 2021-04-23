BRIEF-EMA Official Says For All Age Categories, There Are Some Benefits Of AstraZeneca Vaccine

BRIEF-EMA Official Says For All Age Categories, There Are Some Benefits Of AstraZeneca VaccineReuters | Updated: 23-04-2021 20:19 IST | Created: 23-04-2021 20:19 IST
* EMA OFFICIAL SAYS INTERIM CONCLUSION IS THAT BENEFITS OF VACCINATION INCREASE WITH AGE AND PREVALENCE OF INFECTION IN COMMUNITY
* EMA OFFICIAL SAYS BENEFITS OF ASTRAZENECA VACCINE OUTWEIGH RISKS * EMA OFFICIAL SAYS WE ARE STEPPING BACK FROM GIVING NUMBERS ON ASTRAZENECA VACCINE CLOTS, WANT TO CONTEXTUALISE NUMBERS
* EMA OFFICIAL SAYS WE HAVEN'T SEEN ANY CHANGE TO THE PATTERN IN ASTRAZENECA VACCINE CLOTS * EMA OFFICIAL SAYS IMPORTANT TO CHECK WHETHER VACCINES USING SAME TECHNOLOGY INCREASE RISK OF CLOT EVENTS
* EMA OFFICIAL SAYS WE ARE LOOKING AT ALL THE VACCINES, AND WILL LOOK AT OTHER VACCINES IF THERE ARE AN INCREASE IN CLOTS * EMA OFFICIAL SAYS FOR ALL AGE CATEGORIES, THERE ARE SOME BENEFITS OF ASTRAZENECA VACCINE Source text for Eikon: (Reporting By Alistair Smout)
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