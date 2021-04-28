BRIEF-Enphase Energy Reports Q1 GAAP EPS $0.22

BRIEF-Enphase Energy Reports Q1 GAAP EPS $0.22Reuters | Updated: 28-04-2021 02:37 IST | Created: 28-04-2021 02:37 IST
Enphase Energy Inc: * ENPHASE ENERGY REPORTS FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2021
* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.22 * SEES Q2 REVENUE $300 MILLION TO $320 MILLION
* REVENUE OF $301.8 MILLION * Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.45, REVENUE VIEW $292.2 MILLION -- REFINITIV IBES DATA
* Q2 REVENUE VIEW $320.9 MILLION -- REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:
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