Left Menu

BRIEF-SMIC To Join Benchmark Hang Seng Index, Tech Index To Add NIO

Reuters | Updated: 20-05-2022 16:50 IST | Created: 20-05-2022 16:29 IST
BRIEF-SMIC To Join Benchmark Hang Seng Index, Tech Index To Add NIO

Hang Seng Indexes Company: * ORIENT OVERSEAS, ZHONGSHENG 0881.HK, SMIC , CHINA HONGQIAO TO BE ADDED TO HANG SENG INDEX, EFFECTIVE ON JUNE 13

* AAC TECHNOLOGIES TO BE REMOVED FROM HANG SENG INDEX * LENOVO TO BE ADDED TO HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX

* HANSOH PHARMACEUTICAL TO BE REMOVED FROM HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX * NIO TO BE ADDED TO HANG SENG TECH INDEX

* ASM PACIFIC TECHNOLOGY TO BE REMOVED FROM HANG SENG TECH INDEX * HANG SENG INDEXES COMPANY SAYS TOTAL NUMBER OF HANG SENG INDEX CONSTITUENTS WILL INCREASE TO 69 FROM 66

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
NASA engineers investigating a mystery with 45-year-old spacecraft

NASA engineers investigating a mystery with 45-year-old spacecraft

United States
2
Odd News Roundup: Can dogs be pets, N.Y. judge asks lawyer trying to free Happy the elephant; U.S. officials say Pentagon committed to understanding UFO origins

Odd News Roundup: Can dogs be pets, N.Y. judge asks lawyer trying to free Ha...

 Global
3
Stacey Park Milbern: Google honors disability rights activist on her 35th birthday!

Stacey Park Milbern: Google honors disability rights activist on her 35th bi...

 Korea Rep
4
Ford recalls 39,000 U.S. SUVs after engine fire reports

Ford recalls 39,000 U.S. SUVs after engine fire reports

 Global

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Iraq’s tug of war with Kurdistan highlights risks to foreign investors

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2022